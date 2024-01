Afragola, mancata messa in sicurezza di un palazzo del centro storico: avviso di garanzia per il sindaco Antonio Pannone

Mancata messa in sicurezza di un palazzo vecchio ubicato nel centro storico: avviso di garanzia per il sindaco di Afragola Antonio Pannone e per il responsabile dell’edilizia pubblica Nunzio Boccia. Dovevano chiedere ai tre titolari – tra cui anche un ex dipendente del Comune – di abbattere un manufatto fatiscente con il fine di mettere in sicurezza tutta la zona. Secondo la Procura della Repubblica di Napoli Nord non sarebbe stato fatto dagli uffici preposti nei tempi utili previsti dalla legge. E questo ritardo poteva mettere in pericolo l’incolumità pubblica. Come ovvio che sia, si tratta solo di un semplice avviso di garanzia: gli indagati possono tranquillamente ricostruire l’intera vicenda. Infatti, secondo quanto è trapelato dalle segrete stanze comunali, la questione parte dal 2014, ovvero dieci anni fa quando non vi era Pannone alla guida del Municipio ma un’altra amministrazione comunale. Il dirigente tra l’altro non era nemmeno quello indicato nell’avviso di garanzia, ma un altro successivamente trasferito ma che comunque ha ereditato la questione. L’ordinanza fu emessa da quest’amministrazione a gennaio 2023, ma per come si sarebbe messa la questione non ha convinto i magistrati che adesso interrogheranno sia il sindaco Antonio Pannone che l’ingegnere Boccia. “Io sono serenissimo”, racconta il dirigente Boccia che rimarca “il mio operato è indiscutibile. Sono pronto a chiarire l’intera vicenda davanti al magistrato”. Dello stesso avviso il primo cittadino Pannone il quale, oltre a chiarire fin da subito l’intera vicenda davanti al magistrato, lancia anche una stoccata a chi pensa di ergersi a paladino della legalità: “Io mi sono limitato ad adottare l’ordinanza sindacale così come prevede la legge. Sono assolutamente sereno perché da sempre confido nell’operato dei magistrati. Pertanto, ritengo del tutto stucchevoli i tentativi di strumentalizzazione fatti da coloro che di questa vicenda non conoscono neppure il fatto. Ci sarà tempo e modo per chiarire ogni cosa”.