Castello di Cisterna: carabinieri setacciano la Cisternina. Pusher in manette

Blitz anti droga a via Leopardi per i carabinieri della sezione operativa della compagnia di castello di Cisterna che hanno arrestato il 37enne Mario Scognamiglio, già noto alle forze dell’ordine. I militari stavano setacciando il rione di edilizia popolare Cisternina quando hanno fermato e controllato il 37enne. L’uomo è stato trovato in possesso di 75 dosi di sostanza stupefacente tra cocaina, crack e hashish. Nelle tasche di Scognamiglio anche la somma di 280 euro ritenuta provento del reato.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.

*NATO A NAPOLI IL 14/05/1986













