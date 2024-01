Salerno, il mistero della bambina sequestrata all’uscita di scuola e liberata vicino al cimitero

119 Visite

Incappucciata e sequestrata all’uscita di scuola, poi liberata tempo nei pressi di un cimitero: una storia terribile – con sullo sfondo presunti abusi e violenze – ma ancora tutta da chiarire quella che sarebbe avvenuta lunedì nel Salernitano. Vittima è una ragazzina di 12 anni. Sulla notizia, pubblicata da La Città di Salerno, il riserbo di investigatori e inquirenti è totale. La bambina all’uscita di scuola, dove era tornata dopo la pausa natalizia, sarebbe stata «incappucciata a forza e catturata da ignoti». Nella ricostruzione ci sarebbe poi un vuoto fino a quando, poco dopo il sequestro, la ragazzina sarebbe stata abbandonata davanti al cimitero degli Inglesi, a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno.

La mamma è andata a prenderla e portata al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Gli accertamenti medici, sempre secondo la ricostruzione del quotidiano, avrebbero escluso segni di una recente violenza sessuale, ma avrebbero evidenziato quelli di una possibile violenza pregressa. L’episodio di lunedì pare che non fosse il primo: anche lo scorso mese di maggio la bambina sarebbe stata incappucciata e catturata, per poi essere rilasciata davanti ad un’altra scuola, di un altro comune, dove il nonno l’ha recuperata. Al momento non risultano denunce di precedenti sequestri ai danni della dodicenne, ma vi sarebbe una querela presentata in passato per presunti abusi sessuali, consumati o tentati. Al vaglio degli inquirenti c’è ora il racconto della ragazzina, che sarà molto probabilmente di nuovo ascoltata in audizione protetta, assistita da una psicologa. Ed anche i familiari verranno sentiti, anche per capire se qualcuno ce l’abbia con loro.

Il Messaggero













