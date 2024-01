Violenta il nipote di 11 anni e lo filma, arrestato lo zio orco

105 Visite

V È accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Stamattina i Carabinieri della Stazione Torre del Greco Capoluogo, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno arrestato un uomo di 36 anni. Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Torre del Greco Capoluogo e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato quale autore di atti sessuali commessi ai danni del nipote di soli 11 anni. Le denunce presentate dalla madre del minore, a partire dal mese di maggio 2022, hanno permesso di accertare che l’indagato, approfittando del rapporto parentale che lo legava alla vittima, avrebbe indotto il ragazzino a subire atti sessuali, a farsi dei video che lo ritraevano senza veli e ad assistere ad atti di onanisno, come si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso. Dalle indagini è emerso anche che l’indagato avrebbe fatto apprezzamenti anche nei confronti di un amico della vittima di pari età e avrebbe invitato il nipotino a non dire nulla ai genitori, i quali sono riusciti a scoprire quello che stava accadendo ai danni del proprio figlio, spacciandosi per il minore e rispondendo a taluni messaggi che lo zio aveva inviato e che li avevano fatti insospettire. All’esito delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “Giuseppe Salvia”, dove permarrà a disposizione del’Autorità Giudiziaria.













