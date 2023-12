Cisal, il must 2024: Contrasto a incidenti sul lavoro e discriminazione di genere

64 Visite

“Il prossimo anno ci vedrà militarmente impegnati nel contrasto agli incidenti sul lavoro ed alla discriminazione di genere”. E’ quanto ha dichiarato questa mattina il Segretario della Cisal Caserta Ferdinando Palumbo a margine di un incontro durante il quale il sindacato di Via Unità Italiana ha tracciato un bilancio dell’ultimo semestre. “Riguardo al fenomeno delle morti bianche la Campania aveva chiuso il 2022 con la media di un morto ogni 4 giorni” ha argomentato il sindacalista “media tristemente confermata nei primi nove mesi del 2023 allorquando sono stati registrati 57 decessi. Per noi sarà determinante aprire qualsivoglia tavolo di trattativa portando quest’argomento all’ordine del giorno e ricercando il più ampio coinvolgimento delle forze sindacali, sociali e politiche poiché nessuna esclusione giova alla causa”. Riflettori accesi anche sulla parità di genere. Per Marianna Grande, responsabile alle pari opportunità “non è un’utopia promuovere le cosiddette azioni positive anche nei comparti privati, nel contempo sarà determinante segnalare ai datori di lavoro sia in maniera palese che in forma anonima, col determinante ausilio delle strutture sindacali di riferimento, comportamenti sconvenienti, violenti o peggio ancora allusivi”.



Ferdinando Palumbo

CISAL CASERTA













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews