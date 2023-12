Arzano, raffica di furti notturni, raid a negozi, girarrosti e pizzerie: Natale amaro per i commercianti

871 Visite

Raffica di furti notturni, raid a negozi, girarrosti e pizzerie: Natale amaro per i commercianti di via Melito e Via Colombo ( nella foto). Non si ferma l’ondata criminale. Serrande divelte, vetri sfondati, furti d’auto: non dormono di certo sonni tranquilli i commercianti di Arzano alla prese con una emergenza delinquenziale senza fine. Nella notte tra venerdì e sabato, sarebbero stati presi d’assalto dai malviventi un negozio di abbigliamento in via Melito e una pizzeria-girarrosto in via Colombo. Raid che mettono in allarme non solo titolari, ma anche i residenti costretti ad assistere ad una recrudescenza criminale senza precedenti.

I raid

Ladri veloci tanto da colpire – nel giro di poco tempo – numerosi negozi tra via Sette Re, via Colombo, via Via Melito, via L. Rocco senza contare i costanti furti di auto. In alcuni locali i colpi non sono andati a segno, ma la raffica di raid è stata raccontata da alcuni esasperati negozianti – come nel caso della pizzeria Leopollo di Piazza Marconi -, attraverso le immagini e le testimonianze di coloro che hanno subìto i furti, mediante la pubblicazione di video. Ora sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine mentre per titolari, oltre al timore di altre “visite”, ci sono da affrontare le spese per riparare serrande e vetrine. Un’escalation di furti, sempre con la stessa tecnica: serrande tagliate, vetrine spaccate e casse ripulite. In alcuni casi, le telecamere di video sorveglianza privata hanno ripreso uomini in fuga con il bottino. “Se questa situazione non verrà risolta saremo costretti a vegliare da soli i nostri quartieri” – ha esordito un passante di fronte all’ennesimo atto criminale -. Il rischio è di trovarci i ladri, in piena notte, nelle nostre case”. Intanto, secondo alcune segnalazioni, sul territorio si starebbero verificando costanti opere di finto “accattonaggio” che in alcune occasioni sarebbe sfociato in atti predatori.

