66 Visite

“Natale a Casa mehari. Un coro per la Legalità” è il titolo dell’evento organizzato a Casa Mehari per lunedì 18 dicembre 2023 nel bene confiscato di via Nicotera n. 8 a Quarto. Un evento che vede protagoniste le scuole e i bambini di Quarto. L’ingresso è gratuito. Sarà una giornata dedicata ai più piccoli con visite guidate al bene confiscato, aperitivo solidale e laboratori creativi.

Si inizia (ore 9,30) con l’accoglienza a cura dell’animazione “Pantera Rosa” degli alunni delle scuole “de Curtis” e “Il mondo di Fefina”. Il gruppo di animazione accoglierà alle 10 gli alunni della scuola “San Gaetano”. (Ore 10,30) saluti dell’avvocato Antonio Sabino, sindaco di Quarto. A seguire: (ore 10,30) merenda a cura dell’Istituto “San Giorgio”, (11,00) cori delle scuole “Il mondo di Fefina” e scuola “de Curtis”; (ore 12,00) laboratorio creativo, giochi e baby dance.

Si riprende il pomeriggio (alle ore 16,30) con giochi e costruzioni in Lego a cura dell’associazione “Brickanti”. A seguire (ore 17:00) concerto per la legalità con coro e orchestra dell’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Don Lorenzo Milani”; (dalle 17 alle 19) laboratorio creativo a cura della scuola “Il mondo di Fefina”; (dalle 17:30 alle 19:30) Cookie lab – laboratorio di biscotti e stop feminicide lab – manufatti contro il femminicidio – a cura della scuola d’inglese “Helen Doron”; 19:30 concerto di Natale del Centro Musicale “Lorenzo Perosi”

Dalle ore 17:30 alle 19:30 aperitivo solidale. Tutto il giorno è aperto il bar a cura della Cooperativa “La Quercia Rossa”. Saranno disponibili i pacchi solidali de “La Bottega dei Semplici Pensieri”.

Insieme all’Ats che gestisce Casa Mehari partecipano: Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Rita Levi Montalcini”, Istituto Comprensivo Terzo “Gadda”, Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani”, Istituto Partitario “San Giorgio”,” La Pantera Rosa”, “Il Mondo di Fefina”, “Abio”, “Brickanti”, “Teniamoci per mano”, Centro Musicale “Lorenzo Perosi”, “Accademia Reale”, “Helen Doron” – Learning Center di Quarto, “Sunflowers Kids”.

Casa Mehari è un bene del comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. Si trova in via Nicotera n.8 (traversa di via Pozzillo, zona denominata la Macchia), a Quarto, area flegrea della Città Metropolitana di Napoli. L’ente locale ha dedicato la struttura a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano “Il Mattino”; Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. L’associazione temporanea di scopo è composta dall’associazione di volontariato “La Bottega dei Semplici Pensieri” (capofila dell’ats), la cooperativa “La Quercia Rossa”, l’associazione culturale “Artemide” e l’associazione di promozione sociale “Dialogos”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti