Si tratta della nuova straordinaria iniziativa che il Comune realizzerà il 31 dicembre per le strade della nostra città. Presentazione della rassegna con l’assegnazione del Premio a Deborah De Luca il 18 dicembre alle ore 17 presso il Pallone Geodetico

A Gragnano il Festival culturale “Music in Town”. È la nuova straordinaria iniziativa che il Comune di Gragnano realizzerà il 31 dicembre per le strade della nostra città. Sarà una rassegna di carattere culturale e musicale il cui intento è diffondere il valore che la musica ha, in tutti i suoi generi e forme, come elemento di aggregazione sociale e di divertimento cogliendone gli aspetti più profondi che le appartengono come l’uguaglianza culturale e sociale.

Grazie alla musica ed allo spettacolo è possibile rinnovare l’attenzione di tutti sull’importanza di rimettere al centro del nostro modello di sviluppo i giovani, le persone e la comunità. La rassegna vuole essere un punto di incontro per i giovani ma anche per tutti i cittadini contribuendo a far maggiormente emergere la realtà di Gragnano in ambito extra locale offrendo un’apertura all’esperienza di nuovi linguaggi artistici con eventi gratuiti e aperti al pubblico.

Il 18 dicembre, in occasione della presentazione della rassegna che avverrà presso il Pallone Geodetico, struttura sportiva presso il Comune di Gragnano, il Sindaco di Gragnano Nello D’Auria ha deciso di premiare chi si distingue in ambito culturale e sociale. Nel corso della presentazione dell’evento sarà assegnato un premio culturale a Deborah De Luca, “Una storia esemplare”, un’artista che con la sua musica riscuote successo in tutto il mondo e che rappresenta uno straordinario esempio di forza di volontà e determinazione.

L’artista internazionale sarà a Gragnano lunedì 18 dicembre alle ore 17 per ritirare il riconoscimento “Premio Città di Gragnano alla Personalità Internazionale della Musica”. La scelta di assegnare il Premio a Deborah De Luca trae ispirazione, oltre che dal fortissimo appeal verso le nuove generazioni, anche e soprattutto dallo straordinario esempio di riscatto sociale di un’artista nata all’ombra delle vele di Scampia e capace di conquistare con la sua musica un successo mondiale, a testimonianza di quanto la grinta, la determinazione e soprattutto le passioni, possano consentire di superare ogni sfida, e giungere anche a risultati di eccellenza internazionale. Un esempio che trova riscontro anche nella nostra Città, che sulla rigenerazione urbana ha puntato con svariati progetti a tema. Un esempio di quanto il nostro territorio sia in grado, pur tra mille difficoltà, di garantire una marcia in più, in termini di valori e forza d’animo, nell’accettare e vincere proprio le sfide più difficili.

La rassegna prevede inoltre un importantissimo appuntamento dedicato ai nostri amici a quattro zampe. La cerimonia di premiazione sarà un’occasione per presentare un’iniziativa benefica che consisterà nella fornitura di cibo, coperte e collari antiparassitari per il canile di “Gli Angeli di Fatima”.

Proprio per questo motivo verrà altresì presentata un’iniziativa benefica che prevederà un contributo concreto da parte del Comune per le associazioni canine del territorio e per sostenere la cura dei nostri amici a quattro zampe. Un’iniziativa che si aggiunge al progetto avviato un anno fa per erogare un contributo fino a mille euro ai cittadini che decideranno di adottare un cane.

Un protocollo d’intesa tra il Comune di Gragnano, i volontari dell’associazione “Il mondo di Anais” e i tanti volontari attivi sul territorio va nella direzione di tutelare gli animali d’affezione attraverso un censimento dei cani randagi, l’istituzione del Cane di Quartiere, convenzioni con negozi e attività commerciali, collaborazione con le Asl per la sterilizzazione dei cani liberi presenti sul territorio e realizzazione di Open Day per la microchippatura gratuita di cani padronali. L’artista Deborah De Luca incontrerà le associazioni canine nel corso della giornata dedicata a nostri amici a quattro zampe. Un progetto che conferma della sensibilità della nostra amministrazione riguardo al benessere dei cani e di tutti gli animali di affezione della nostra Città”. Così Nello D’Auria, Sindaco di Gragnano.

I GIORNALISTI E GLI OPERATORI DELL’INFORMAZIONE CHE DESIDERANO ACCREDITARSI ALL’APPUNTAMENTO DEL 18 DICEMBRE DEVONO FAR PERVENIRE RICHIESTA ALL’INDIRIZZO: serviziosegretariato@comune. gragnano.na.it