Cinquantatré minuti di monologo, arricchito nella parte finale da qualche domanda via whatsapp di alcuni cittadini, durante il quale il sindaco Matteo Morra ha detto alcune inesattezze (nessuno ha scritto, se non qualche cittadino sui social a mo di commento su qualche articolo, che Michele Fama sia stato abbandonato dalla famiglia o dal Comune). Come sempre, Morra – che non accetta il confronto con la stampa – butta la croce sulla stampa anche quando non ve ne è necessità. Ma siamo abituati a questo modo di fare, tipico di molti sindaci di Marano che, presi dai turchi, devono trovare sempre un capro espiatorio.

Venendo ai fatti, ha detto alcune cose note e altre poco note. Dopo aver ribadito che il Comune è senza soldi e personale, che l’ente incassa pochissimo con i tributi e che ci vorranno almeno due anni per vedere i primi risultati, ha spiegato, in merito ai contenziosi con altri enti, Napoli in primis, che Comune di Marano dovrebbe restituire i terreni a Napoli su cui a suo tempo furono costruite scuole e stadio, nella zona di via Falcone e Musella. Costruite strutture su terreni di Napoli, senza i relativi espropri, come già sapevamo, ma ora Morra ha aggiunto che il Comune di Marano o demolisce tutto e restituisce i terreni a Napoli o indennizza Napoli – come evidenziato in una sentenza – per un importo di 8 milioni di euro. Un’eventualità che porterebbe il Comune nuovamente in dissesto finanziario.

Altra nota: il mercato ortofrutticolo. Un privato, ha spiegato il sindaco, attraverso il diritto di usucapione e mediante un giudizio presso un tribunale civile, si è aggiudicato una porzione del mercato ortofrutticolo e per questo, per ora, non si possono avviare progetti di riqualificazione. Morra ha spiegato che il Comune sta ancora lottando in sede giudiziaria per ritornare in possesso di tutte le aree del mercato.

Per il mercato pannino, nulla da fare, almeno per ora, perché tali installazioni non possono essere più attuate in strada. E inoltre, sul cimitero e i loculi da consegnare da oltre dieci anni. I lavori di integrazione richiesti dalla commissione collaudo (integrazioni antisismiche) procedono a rilento e i loculi non saranno pertanto consegnati a dicembre, così come paventato in precedenza. Morra ha riferito che l’ufficio tecnico comunale ha diffidato la ditta affinché riprenda celermente i lavori. Poi ha parlato del Giardino dei Ciliegi, di un altro contenzioso perso con un privato. Privato che, da quanto ne sappiamo, risulta essere anche molto vicino ai familiari di un amministratore comunale. E su questo ci riserviamo di scrivere di più in futuro.

Morra ha parlato infine di idee in cantiere, di gare da espletare o espletate, ma ci vorranno due anni. Due anni che, con ogni probabilità, non avrà.













