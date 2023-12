SICUREZZA. SILVESTRO (FI): CON 70 NUOVI CARABINIERI A NAPOLI DA GOVERNO SEGNALE CONTRO CRIMINALITA’ 

87 Visite

“Settanta nuovi carabinieri per la sicurezza di Napoli e provincia. Ancora un segnale da parte deI governo Meloni che fa un ulteriore passo per potenziare il livello di sicurezza pubblica e contrastare la criminalità organizzata presente a Napoli e provincia. Una decisione presa in considerazione dei recenti episodi di cronaca tra Napoli e provincia. In bocca al lupo ai 70 nuovi carabinieri appena formati nelle scuole allievi dell’Arma”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro.













