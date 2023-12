298 Visite

In meno di 24 ore ore due furti d’auto e sempre in via Unione Sovietica. La città è da tempo preda dei ladri e quella zona in particolare. Nel mirino dei malviventi sono finite una Grande Punto nella giornata di oggi, mentre ieri era stata rubata una Smart, di proprietà di un esercente. Le segnalazioni dei residenti si trascinano ormai da molti mesi.













