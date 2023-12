Chiaia: carabinieri setacciano la zona tra galleria Umberto e i “baretti”

79 Visite

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno setacciato la zona della movida nel quartiere Chiaia tra galleria Umberto e i “baretti”. Nella lente dei controlli la movida giovanile.

Durante le operazioni i militari hanno fermato e perquisito un 15enne che alla loro vista era apparso innervosito. Nelle sue tasche un coltello a farfalla lungo complessivamente 22 centimetri. La giustificazione è tristemente nota e sempre la stessa: “Mi serve per difendermi”.

Sanzionati 12 minorenni centauri indisciplinati che di mettere il casco non ne vogliono sapere, 5 gli scooter sequestrati.

3 i ragazzi segnalati alla prefettura perché trovati con modiche quantità di sostanza stupefacente.

Denunciati, infine, 2 parcheggiatori abusivi con recidiva nel biennio sorpresi nell’attività illecita a via Generale Orsini angolo via Lucilio.













