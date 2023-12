Mugnano, “DisArt 2.0: l’Arte della Disabilità” organizzata dal centro I Delfini

60 Visite

La seconda edizione di “DisArt 2.0: L’Arte della Disabilità”, organizzata con passione dal

Centro Sociale Polifunzionale “I Delfini” di Mugnano di Napoli della Cooperativa Margherita,

sottolinea il trionfo dell’impegno straordinario e della creatività dei giovani artisti con

disabilità, ed offre un palcoscenico unico per celebrare le voci spesso trascurate ma

potentemente espressive di chi sfida le convenzioni.

Lo spettacolo avrà luogo presso il teatro comunale di Mugnano di Napoli, sarà un occasione

per celebrare la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità; interverranno:

dott. Luigi Sarnataro sindaco del Comune di Mugnano, dott. Nicola Pirozzi sindaco Comune

di Giugliano in Campania, avv. Vincenzo Massarelli assessore alle politiche sociali Comune

di Mugnano di Napoli, dott.ssa Luisa Zincarelli Assessore agli eventi Mugnano di Napoli, avv.

Emilia Narciso Presidente Comitato Unicef Campania,

dott Claudio Taraschi Dirigente Servizi Sociali Comune Mugnano Di Napoli,

Dott. Maria Rosaria D’Ambrosio Specialista Neurologa Asl Napoli 2 Nord, Dott.ssa Valentina

Conditone Fisioterapista, Giuseppe Matromo Rappresentante d’istituto Liceo Statale “Emilio

Segrè”, Luciano Caldore in qualità di testimonial, e Rosanna Iannacone speaker di Radio Marte

che sarà madrina dell’evento.

“DisArt 2.0” non è solo uno spettacolo, ma una testimonianza del dedalo di impegno profuso

dai giovani artisti disabili. Questi straordinari ragazzi non solo interpretano ruoli teatrali, ma si

ergono anche a maestri di comunicazione teatrale e recitazione, sfidando gli stereotipi e

dimostrando che “l’arte non conosce barriere”. Ogni passo di ballo, ogni linea recitata

rappresenta un capitolo di impegno, dedizione e desiderio di eccellere, trasmettendo un

messaggio potente sulla forza dell’individualità. Le performance di recitazione e ballo presenti

in “DisArt 2.0” offrono uno sguardo penetrante nella bellezza dell’arte attraverso la lente della

diversità. Ogni gesto coreografico e ogni parola pronunciata sono il risultato di un impegno

incessante nel perfezionare l’espressione artistica e la comunicazione corporea, dimostrando

che la diversità è la linfa vitale di un’arte autentica e appassionante.

Il pubblico è invitato a condividere il trionfo dell’umanità attraverso l’arte con “DisArt 2.0”.

Un’esperienza coinvolgente che apre le porte alla comprensione, alla sensibilità e alla

celebrazione dell’impegno dei giovani artisti con disabilità nel mondo della recitazione e del

ballo.

Dettagli dell’Evento:

● Data: Sabato 2 Dicembre 2023

● Ore: 10.00

● Luogo: Teatro Comunale, Scuola Media Statale “Illuminato-Cirino”, Via Cesare

Pavese, Traversa I, n° 123, Mugnano di Napoli

Unisciti a noi per una mattinata indimenticabile di impegno, creatività e celebrazione dell’arte

autentica con “DisArt 2.0: L’Arte della Disabilità”!













