Disastro traffico al Vomero a causa del nuovo dispositivo di traffico veicolare di piazza degli Artisti

Il periodo natalizio è alle porte e purtroppo già assistiamo con dispiacere che sia emerso immediatamente il problema viabilità che avevamo preannunciato nelle sedi opportune relativo allo scellerato nuovo piano traffico varato per permettere il montaggio delle fiere natalizie che saranno presenti in Piazza degli artisti e vie limitrofe. La viabilità al Vomero è già di per sé critica specialmente nell’area interessata dal provvedimento a cui contribuisce il recente allargamento dell’aiuola contente la phytolacca monumentale e che oggi vede un ulteriore aggravio dovuto alla modifica della viabilità ordinaria già di per sé problematica, in più si osserva l’eliminazione di interi spazi di parcheggio di automobili e motocicli, oltre che enormi problematiche per i mezzi impegnati quotidianamente nel carico e scarico merci.

Una confusione che si riversa, danneggiando attività commerciali, residenti, turisti, praticamente per l’intera utenza del Vomero. Questa problema è non solo un danno di immagine ed economico per i tanti avventori che si vedranno impossibilitati ad accedere o uscire dal territorio in tempi ragionevoli, ma ricordiamo che l’area in questione è uno snodo fondamentale anche per l’accesso alla zona ospedaliera della città e al principale ospedale pediatrico del Sud Italia, il Santobono.

L’amministrazione faccia mea culpa e provveda a rivedere le proprie decisioni, prendendo in considerazione la nostra proposta di ampliare l’area fieristico-espositiva anche in zone recentemente interessante ad esposizioni come le popolari via Luca Giordano e via Scarlatti e zone di alto pregio storico culturale come San Martino.

La confusione e l’improvvisazione che ha costretto ad approvare il piano di installazione delle strutture con una convocazione d’urgenza nemmeno un mese fa, quando c’è stato un intero anno per programmare le attività natalizie lascia perplessa l’intera cittadinanza che ancora una volta paga il conto degli errori amministrativi.

Così in una nota i consiglieri del centrodestra della V Municipalità.

Antonio Culiers (Fi)

Francesco Flores (Fi)

Emanuele Papa (Lega)













