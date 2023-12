Omicidio Giulia. Turetta, l’interrogatorio è durato nove ore

È terminato dopo nove ore nel carcere Montorio di Verona l’interrogatorio, davanti al pm di Venezia Andrea Petroni, di Filippo Turetta arrestato per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona per la morte di Giulia Cecchettin. Oggi il 21enne ha deciso di parlare e rispondere alle domande, mentre davanti al gip tre giorni fa aveva rilasciato solo dichiarazioni spontanee davanti alla gip Benedetta Vitolo, confessando di aver ucciso Giulia .

Durante le dichiarazioni dei giorni precedenti, oltre a dirsi “affranto” e a spiegare che vuole “pagare”, ha fatto cenno ad un black out mentale, lasciando spazio, però, ad una volontà di collaborazione. Ha spiegato, infatti, che sta cercando di ricostruire “nella memoria” cosa gli è “scattato” in testa quella sera dell’11 novembre, tra Vigonovo e Fossò. “Voglio parlare”, sembra abbia detto ai legali, gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, nei colloqui in carcere di questi giorni.

Da questa mattina è in corso anche l’autopsia sul corpo di Giulia

E’ ancora in corso nell’obitorio della Medicina Legale di Padova l’esame autoptico sul corpo di Giulia Cecchettin. L’autopsia, iniziata verso le 9.00, sta quindi proseguendo da oltre circa 5 ore. Al momento non vi sono previsioni su quando le operazioni di questa giornata potrebbero terminare. Dai diversi accertamenti, oltre a quello relativo all’ora e alla causa del decesso – che al primo esame era stato attribuito a ‘choc emorragico’ – anche quello per individuare eventuali tracce di violenza sessuale e accertamenti genetico-forensi per escludere la presenza sulle scene del crimine di altre persone oltre all’indagato. Il prolungamento dei tempi dell’autopsia determinerà anche la fissazione della data esatta dei funerali.

Gli esami autoptici che potrebbero fornire risposte sul numero di coltellate (una ventina, secondo la prima ispezione sul cadavere) e su quale lama sia stata usata da Turetta: quella da12 centimetri recuperata nell’auto in Germania o quella del coltello da 21 centimetri trovato spezzato nel parcheggio di via Aldo Moro. O entrambi. Bisognerà accertare, inoltre, se siano presenti ferite di altra natura, da calci o pugni, e se Turetta abbia infierito su Giulia quando lei era ancora viva. Ciò potrebbe portare la Procura a contestare l’aggravante della crudeltà.

Gli accertamenti medico legali dovranno anche stabilire se sia stato inferto un fendente letale nella zona del collo o se la botta alla testa subita, quando è stata spinta a terra su un marciapiede mentre tentava di scappare, abbia causato la morte. Fondamentale stabilire anche l’arco temporale, cioè se Giulia è morta verso le 23.40, quando le telecamere della zona industriale di Fossò hanno ripreso l’ultima fase della aggressione, o se era ancora viva quando è stata caricata in macchina prima della fuga di Turetta.