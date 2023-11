Napoli: sfila portafogli a studentessa, carabiniere fuori servizio lo arresta

132 Visite

Sfila il portafogli a studentessa e viene arrestato da un da carabiniere libero dal servizio. E’ accaduto all’interno della stazione metropolitana di Piazza Garibaldi. Alfonso Boselli – questo il nome del 54enne finito in manette – ha sfilato il portafogli dalle mani di una 17enne ed è fuggito. Per scappare ha inoltre spinto a terra la ragazza. Ad assistere alla scena un brigadiere di Bagnoli che ha inseguito l’uomo, lo ha bloccato e arrestato. Recuperata anche la refurtiva, poi restituita alla 17enne. Boselli è stato condotto in carcere.













