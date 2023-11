MUGNANO: IL CENTRO SPORTIVO HAPPY LIFE AL TRAGUARDO DEI TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ

40 Visite

Tantissimi sportivi, ma anche attori e volti noti per una giornata che sarà un vero e proprio tributo. L’occasione è il trentennale di un presidio dello sport a Mugnano: il centro sportivo Happy Life. Tantissimi gli ospiti che prenderanno parte alla serata tra questi Viviana Filace, maestra di ginnastica artistica che ha partecipato con la sua squadra ai campionati nazionali di disciplina, Antonella La Pietra maestra di taekwondo. Tra gli ospiti e volti noti dello spettacolo, Nello Iorio, le Sex And the Sud, direttamente da Made in Sud. Ma a salire sul palco saranno anche Lorella La Bruna e lo Scostumimo. L’antipasto di questo gustoso menu, il giorno prima, il 23, prevede, tra l’altro, una MasterClass di aerobica con Stefania Guadagno e Lucia di Guida una dimostrazione di allenamento con il bodybuilder Christian Zagarella atleta della Federazione Internazionale Ifbb Pro.

Appuntamento con lo sport, lo spettacolo, ma anche con la cultura. Perché sfornando tantissimi campioni, ha rappresentato in questi trent’anni, un vero e proprio presidio di legalità, in un territorio non facile. Un traguardo raggiunto con impegno e competenza, elementi di un mix vincente, che nel tempo ha dato i suoi frutti.

