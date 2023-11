Meloni: fiera per il record occupazione femminile

42 Visite

Risultati “record” nel mercato del lavoro per “l’occupazione femminile in termini assoluti e in tasso di occupazione”. Lo sottolinea la premier Meloni, al question time al Senato. “E’ forse il risultato che mi rende più fiera”.

“Nel 2024 l’economia italiana crescerà dell’1,2%”. “L’inflazione 2023-24 sarà inferiore alla media Ue”, secondo la Commissione. Sul Pnrr, prosegue Meloni, “non c’è alcun ritardo”.

Rileva “il cambio di atteggiamento di alcuni sindacati. Prima 6 scioperi generali in 10 anni, adesso ne fanno due ogni anno”.













