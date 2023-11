Svolta nel caso di Giulia Cecchettin: “colpita e caricata in auto sanguinante”

316 Visite

Cosa mostra il video ripreso da telecamere di videosorveglianza in possesso degli inquirenti che indagano sulla scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turata, i due ex fidanzati 22enni spariti in auto sabato scorso? Le immagini sono state riprese dalle telecamere dell’azienda Christian Dior di via Quinta Strada, a Vigonovo, dove i due sono stati visti litigare, e mostrano i momenti dell’aggressione di Filippo Turetta a Giulia Cecchettin. Lui l’avrebbe colpita “a mani nude”, poi si vede “il giovane caricare nella sua auto Giulia sanguinante”, riporta il Messaggero. Il punto si trova sulla strada dove erano state già repertate presunte macchie di sangue e capelli, domenica scorsa.













