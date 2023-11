BRUCELLOSI: MUSCARÀ (GR. MISTO), SORPRENDE SILENZIO RAIMONDI SU DEVASTANTE GESTIONE REGIONALE

82 Visite

“Al suo quinto mandato, il pluriconfermato presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Dop Domenico Raimondi ringrazia i suoi elettori e, nel rilanciare la sfida alla redditività del comparto, arrivando persino ad occuparsi dell’Ucraina e di Gaza, non spende una sola parola sulla gestione disastrosa dell’emergenza bufalina casertana. E’ come se gli oltre 100mila abbattimenti degli ultimi 10 anni per sospetta brucellosi o tubercolosi di capi bufalini risultati poi sani alle indagini post mortem non costituissero alcun problema, al pari della chiusura di oltre 300 aziende casertane e delle speculazioni ben raccontate dalla cronaca di questi anni”. Lo afferma la consigliera regionale del Gruppo Misto Maria Muscarà.

“Spiace doverlo dire – aggiunge Muscarà –, ma tutto questo sorprende non poco. Tanto più se gli attori a cui guarda Raimondi non sono gli allevatori che chiedono il rispetto dei loro diritti e delle norme europee a tutela degli animali, dei consumatori e del loro lavoro, ma la grande distribuzione, le multinazionali, evidentemente, che prima o poi finiranno per distruggere i nostri territori, le nostre migliori identità culturali, la nostra storia”.

