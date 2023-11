Manovra, l’idea del governo: si potrà prelevare dai Pos anche nei negozi e dai tabaccai

175 Visite

Per i cittadini però a breve potrebbe essere più facile avere del contante, prelevando direttamente col Pos in negozio: ritoccando le norme antiriciclaggio il governo punta a favorire «il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio (tabaccai, edicole, farmacie, supermercati e altri punti vendita della grande distribuzione organizzata») per cui si registra un «interesse» che viene però «ostacolato» appunto dalla normativa antiriciclaggio (i controlli scatteranno solo sopra i 250 euro). Una misura «in controtendenza» rispetto alla «contrazione degli sportelli tradizionali», spiega la relazione illustrativa, che rappresenterebbe un vantaggio anche per gli esercenti. Distribuendo contante, infatti, avrebbero «una riduzione delle giacenze» e dei «rischi per la sicurezza» collegata alla presenza di liquidità in negozio. L’attenzione ai piccoli comuni punta anche al contrasto dello spopolamento, con un finanziamento da 50 milioni che è solo una delle tante piccole voci della manovra. Il record, per ora, sono i 265mila euro per il 2024 per l’impianto funiviario di Savona. Ma appena 700mila euro vale il sostegno ai lavoratori delle imprese sotto sequestro o confiscate per mafia mentre arrivano a 1 milione i fondi per la maternità delle atlete non professioniste. Ci sono poi i 3 milioni per l’Erasmus italiano, 4 milioni per una campagna nazionale di scavi archeologici a partire da Pompei, 5 milioni per la lotta alla droga e 6 milioni per il reddito di libertà delle donne maltrattate. Mentre le sale cinematografiche – a differenza delle produzioni di film – non subiscono strette ma una stabilizzazione dei fondi, 20 milioni a partire dal 2024.













