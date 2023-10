CAIVANO: RASTRELLI (FDI), 15 MLN PER IMPRESE E ZONA FRANCA URBANA

65 Visite

“Lo Stato a Caivano non fa passi indietro, non abbandona nessuno ma rilancia la sua azione di riqualificazione di un’area oppressa dalla criminalità organizzata. È appena stato depositato in Senato, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, un emendamento del governo al decreto legge Caivano. Il provvedimento estende a questo territorio gli aiuti in materia di riconversione e riqualificazione produttiva: fino a 15 milioni per rilanciare le attività industriali e salvaguardare i livelli occupazionali. Viene poi istituita la Zona franca urbana, sempre nel comune di Caivano, per sostenere il tessuto economico e favorire l’autoimprenditorialità. Imprese e professionisti che operano nell’area usufruiranno di un’esenzione dalle imposte sui redditi, sugli immobili destinati all’attività e non dovranno versare i contributi previdenziali e assistenziali”.

Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli, commissario cittadino di FdI a Napoli e componente della commissione bicamerale Antimafia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews