Città Metropolitana di Napoli, insediata la  Rete dei Comitati Unici Garanzia dei Comuni del territorio Presentata la piattaforma digitale e firmata la Carta d’intenti

La Rete dei Comitati Unici Garanzia dei Comuni del territorio dell’area metropolitana di Napoli si è insediata oggi 20 ottobre, presso la sala del Consiglio metropolitano di Napoli nel complesso di Santa Maria La Nova in un convegno al quale hanno partecipato, Ilaria Abagnale, Consigliera alle Pari Opportunità della Città Metropolitana di Napoli e la dirigente Renata Monda, Presidente del Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Napoli. Nel corso dell’incontro è stata firmata la Carta di Intenti e presentata la piattaforma digitale della Rete dei Comitati Unici di Garanzia, realizzata dalla Città Metropolitana di Napoli, come sezione del portale cittametropolitana.na. it.

La Rete nasce per favorire il dialogo e la progettazione comune tra più amministrazioni con l’intento di valorizzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia e condividere obiettivi e difficoltà; supportare i comuni metropolitani attraverso strumenti di lavoro; creare collaborazioni per far fronte alle complessità crescenti del territorio e degli enti che dispongono di risorse limitate; prevenire e contrastare ogni forma di razzismo e discriminazione in linea con la mission dell’UNAR ed i valori della Roadmap dell’UNESCO.

L’incontro è stata anche l’occasione per invitare tutti gli enti aderenti a partecipare al progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza” coordinato dall’Associazione Cor et Amor per diffondere le pratiche gentili. Azioni che saranno illustrate da Luca Nardi, coordinatore del progetto, e da Anna Vitiello, referente locale di Costruiamo la Gentilezza.

Hanno prese parte al dibattito anche Guido Stratta, direttore People and Organisation del Gruppo Enel e primo imprenditore della gentilezza e Cristina Ghiringhello, direttrice CIAC e prima imprenditrice.













