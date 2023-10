MARANO: STADIO, GIUDICE DI PACE, STRADE CHIUSE. E’ UN MACELLO, VI SVELIAMO COSA STA ACCADENDO. IL SINDACO E’ GIA’ STANCO?

89 Visite

Stadio, Giudice di Pace, strade chiuse: è un macello. Iniziamo dallo stadio: non c’è solo il problema del sequestro dell’impianto, avvenuto oltre un anno fa; non c’è solo il problema del manto erboso, delle luci e degli spogliatoi da ristrutturare. C’è un problema ben più importante: il contenzioso con il Comune di Napoli, che rivendica il mancato esproprio (epoca realizzazione impianto, ovvero gestione Bertini) dei terreni che sono di proprietà di Napoli. Si riuscirà a trovare un accordo ed entro quanto tempo?

Stesso dicasi per il Giudice di Pace: espropri mai pagati ai privati e Comune condannato a pagare, ai germani Cavallo, un maxi risarcimento. E ora? Si ipotizza uno spostamento degli uffici nell’ex convento delle suore di via XXIV Maggio, ma la struttura è cadente e per metterla in sesto ci vorrebbero centinaia di migliaia di euro, forse anche di più. La strada retrostante è chiusa, inoltre, da cinque-sei anni. Si dovevano mettere in sicurezza i cornicioni, ma la cifra sarebbe alta: 120-150 mila euro. Troppo. Ma chi lo ha fatto il calcolo?

Non solo via Annunziata chiusa, ma anche via Vallesana. I privati chiedono, per infiltrazioni che sarebbero originate dalla condotta idrica o fognaria comunale, svariate centinaia di migliaia di euro. Ci sarebbero relazioni dei tecnici a sostegno. L’ente comunale, diretto da Matteo Morra, vorrebbe mettere sul piato poco più di 100 mila euro.

Il traffico ormai paralizza la città, le strade sono chiuse e non ci sono, al momento, spiragli per la questione stadio e Giudice di Pace. Morra è in cul de sac e, anche se non lo dice, si è già pentito di essersi candidato. Umanamente lo comprendiamo: reggere le sorti di un ente come quello di Marano è impresa non ardua ma di più. Per mettere le cose a posto ci vorrà tempo, anni, ma nessun sindaco può attendere tanto. Morra ha un bel lavoro in Regione, è sul punto di essere ulteriormente promosso, ma si è voluto lanciare in un’impresa abnorme e non è supportato da un civico consesso e da una giunta adeguata per tali, immani problematiche. I problemi li ha ereditati, certo, ma lui doveva rivoltare il municipio e affidarsi a gente di livello superiore. E invece siamo stretti nella solita paesanità, quella che ha creato problemi anche ai suoi predecessori.













