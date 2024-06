479 Visite

Andate a portare un po’ di acqua a quei tre instancabili galoppini maranesi, iper conosciuti sul territorio, che da ieri alle 15 sostano nei pressi dei seggi, due in particolare, Vittorio Alfieri e Massimo D’Azeglio. “Arreseccati” che sperano, anche per le Europee, di poter strappare qualcosa per sé e per i loro cari. Fatevi un goccio d’acqua, fa caldo.













