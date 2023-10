Puc Marano, le proposte di Per le persone e la comunità

86 Visite

Dal 25 settembre 2023 è iniziato il percorso partecipativo a supporto della redazione del PUC del Comune di Marano di Napoli. La finalità del percorso è quella di far conoscere le azioni previste nel piano e ascoltare le realtà locali, le associazioni, gli stakeholders e le realtà organizzate di cittadini affinché tutti possano dare un contributo al nuovo piano su vari temi; dalla tutela ambientale alla la promozione del paesaggio sino alla valorizzazione della città come luogo vivibile oltre al potenziamento del sistema dei servizi. Ieri pomeriggio, 16 ottobre 2023, era previsto l’incontro con i cd portatori di interesse, associazioni socio culturali e ambientaliste e associazioni solidali e sociali presso la Sala Cavallo del Comune. Anche il circolo di Marano di “Per le persone e la Comunità” ha partecipato attivamente all’incontro, proponendo iniziative e idee per una Marano migliore: una città di tutti e PER tutti. L’idea di città che il gruppo di PER ha proposto parte dalle radici storico-culturali del nostro territorio per svilupparsi in più ramificazioni che coinvolgono la vita di ogni singolo cittadino per condurla verso un futuro migliore, sia per le nuove che per le vecchie generazioni. Si tratta di un’idea che si nutre dell’esigenza di veder riconosciuti sempre i diritti del cittadino in ogni momento della sua vita, senza mai calpestarne la dignità sociale. E’ per questo che le proposte sono state tante ed hanno riguardato molteplici argomenti, ogni singola idea è stata quindi dettagliatamente descritta e articolata nel documento protocollato telematicamente dal Circolo di “PER” presso l’ente

comunale.

Quali le nostre proposte?

• creare Comunità energetiche, abbiamo all’uopo indicato progetti specifici che potrebbero interessare gli edifici comunali;

• implementare la FORESTAZIONE URBANA per ridurre le cd isole di calore;

• incentivare e sviluppare una MOBILITA’ SOSTENIBILE indicando una possibile Metroviaria o Tranviaria chencolleghi Quarto-Marano-Chiaiano che consenta collegamenti ad oggi lunghi complicati;

• dare vita ad una PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE del PATRIMONIO CULTURALE ESISTENTE;

• utilizzare I BENI CONFISCATI PER START-UP (giovani professionisti territorio) che possano rappresentare il volano per una nuova economia che riduca la migrazione imminente e futura;

• utilizzare SPAZI PUBBLICI (sottoposti a sequestro o già patrimonio comunale) ai fini di aggregazione dei giovani

(abbiamo fatto l’esempio del progetto della palestra pubblica “a cielo aperto” CON WI-FI FREE).

• VALORIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI ESISTENTI dando rilievo alla cultura intesa come arte-lettura-cultura gastronomica (creare biblioteche all’aperto con sistemi di qr-code, con spazi per installazioni artistiche e percorsi culinari) spazi per aggregazione anche per anziani;

• UTILIZZARE BENI SEQUESTRATI PER LA CREAZIONE DI “CASA DELLE ASSOCIAZIONI”

• INNOVAZIONE TECNOLOGICA: illuminazione pubblica sostenibile – sistema di traffico intelligente. La visione di una smart city che non lasci indietro chi è in difficoltà economica, che sostenga le famiglie nella crescita dei loro figli e che garantisca il giusto supporto e l’inclusione in caso di figli “speciali”, che garantisca ai giovani di vivere in quella bellezza che educa; che dia loro gli strumenti culturali necessari per la formazione, che stia vicina agli anziani: patrimonio di saggezza irrinunciabile, è la nostra idea di città “a misura d’uomo”. Abbiamo per questo sentito l’esigenza e il dovere di proporre le nostre idee perché abbiamo sempre bene in mente che il compito della politica è necessariamente quello di ascoltare e soddisfare le esigenze dei cittadini.













