CASERTA: LADRI SI DANNO ALLA FUGA ALLA VISTA DELLA PATTUGLIA. MERCE RUBATA RECUPERATA E RESTITUITA AL LEGITTIMO PROPRIETARIO

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno recuperato e restituito al legittimo proprietario numerosi capi di abbigliamento, articoli per la casa, prodotti dolciari e tecnologici precedentemente rubati. Durante una normale perlustrazione della strada statale Appia, le Fiamme Gialle della Compagnia di Capua hanno notato, nei pressi di un noto negozio di casalinghi, un veicolo di grossa cilindrata, con a bordo 3 donne di nazionalità straniera, che, dopo essersi date a precipitosa fuga con una portiera ancora aperta, hanno abbandonato

il mezzo a pochi km di distanza, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. Le immediate attività di ricerca eseguite hanno consentito di rinvenire all’interno della macchina, ormai priva degli occupanti, numerosi beni oggetto di furto presso la richiamata azienda. Su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, tutta la merce individuata è stata restituita al proprietario, che ha espresso piena soddisfazione nei confronti dei militari della Guardia di Finanza per il recupero dell’ingente refurtiva. La restante merce trovata nel corso dell’operazione, verosimilmente rubata nei giorni precedenti in altri esercizi commerciali limitrofi, è stata posta sotto sequestro in attesa dell’individuazione dei legittimi proprietari. Sono tutt’ora in corso ulteriori accertamenti per risalire agli autori del reato.

L’operazione odierna testimonia l’impegno quotidianamente profuso dalla Guardia di Finanza per la tutela della legalità nonché il contrasto ai traffici illeciti e alla criminalità.













