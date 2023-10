Napoli, Adl sonda anche Tudor per il dopo Garcia

220 Visite

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina al Maradona, il Napoli sta valutando la posizione di Rudi Garcia: è quanto emerge dal vertice svolto lunedì 9 ottobre tra Aurelio De Laurentiis, i dirigenti del club e l’allenatore. La proprietà non ha manifestato apertamente la volontà di interrompere il rapporto di lavoro, ma la riflessione è aperta e condizionata anche dai possibili sostituti: Antonio Conte è un vecchio pallino del presidente, ma per ora ha detto no, in secondo piano c’è Igor Tudor. L’altra alternativa è il francese Galtier.













