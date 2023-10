Migranti, Apostolico non convalida altri quattro trattenimenti. Piantedosi: “Impugneremo”

157 Visite

Un nuovo scontro si profila in tema di migranti sull’asse Catania-Roma. In linea con la decisione presa già due settimane fa, la giudice etnea Iolanda Apostolico oggi non ha convalidato il trattenimento nel Cpr ragusano di Pozzallo, per quattro migranti tunisini. Ad emettere il provvedimento era stato il questore ibleo ma per la giudice, duramente attaccata dal vicepremier Matteo Salvini nei giorni scorsi, «il trattenimento di un richiedente protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2013/33, costituendo una misura di privazione della libertà personale è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge». Nel dispositivo, inoltre, la giudice ricorda, come già fatto nei precendenti casi, che «la Corte Costituzionale ha chiarito che la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione Europea va disapplicata dal giudice nazionale». Apostolico, in sintesi, dice no alla norma del cosiddetto decreto Cutro che prevede il pagamento di una cauzione, ritenendolo incompatibile con le direttive Ue. Da Cagliari, dove ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commenta: «Valuteremo e impugneremo. Non conosco questi ultimi provvedimenti nel dettaglio e non do giudizi sommari su procedimenti giudiziari», «ma valuteremo e impugneremo». Il numero uno del Viminale difende l’operato dell’esecutivo: «Siamo convinti che i provvedimenti del governo siano legittimi e rispettosi della cornice giuridica – osserva -. Il tema del trattenimento con lo scopo di identificare e accelerare le procedure alla frontiera è un tema cardine dell’attuale e futura normativa europea, con l’approvazione del patto di migrazione e asilo».













