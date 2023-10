Terzo video in cui è ripresa il giudice Apostolico assieme ai contestatori delle forze dell’ordine. Lega e Forza Italia: “Deve dimettersi”

61 Visite

Scricchiola sempre di più la posizione della giudice Iolanda Apostolico. Tramite la sua pagina Facebook, la Lega ha pubblicato un terzo video che chiama in causa la magistrata pro migranti in occasione della manifestazione del 25 agosto 2018. Nella breve clip diffusa dal Carroccio, la toga rossa partecipa ai cori e alle urla davanti ai poliziotti contro la decisione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini di impedire lo sbarco dei migranti a bordo della nave Diciotti. “Siamo tutti antifascisti” , il coro intonato dai manifestanti – molti di estrema sinistra – con la Apostolico nel mezzo tra il cordone degli agenti e gli attivisti.

Lì per caso, anzi per evitare gli scontri: questa la giustificazione di Apostolico dopo la pubblicazione del primo video. Ma la sua versione vacilla sempre di più. La terza sequenza resa nota dalla Lega non lascia spazio a dubbi: la magistrata che ha sconfessato il decreto Cutro intona gli slogan insieme ai manifestanti e batte le mani a tempo con gli altri. Molto partecipe, dunque, a differenza di quanto affermato in prima battuta. Ricordiamo che nel video diffuso da LaPresse la giudice viene pizzicata mentre affianca un attivista mentre inveisce contro le forze dell’ordine. “Avete fatto un atto infame” , l’insulto rivolto alla polizia.













