Disastro Napoli. Garcia sotto osservazione, ma per ora niente esonero

Massimo Ugolini, giornalista ed inviato della redazione di Sky Sport al seguito del Napoli, ha espresso alcune considerazioni sulla squadra partenopea al termine della partita persa per 1-3 contro la Fiorentina. “Una prestazione non positiva, per gli azzurri. In Champions League, contro il Real Madrid, avevamo assistito ad una gara più che dignitosa, con un risultato tutto sommato ingiusto. Oggi, invece, la Fiorentina ha strameritato i tre punti contro un Napoli che non è stato capace di vincere”.

Ugolini, proseguendo la sua analisi, ha aggiunto: “Victor Osimhen è tornato a prendersi la responsabilità del rigore: è un segnale importante, perché vuol dire che ha messo da parte il fastidio per il ‘TikTok gate’. Eppure, il Napoli non è riuscito a venirne a capo, contro una Fiorentina decisamente superiore sul piano tattico”.

Infine, su Rudi Garcia: “E’ a rischio esonero? In questo momento no, ma certamente le settimane passate è stato sotto osservazione, è innegabile. Se dovesse continuare così, si rifletterebbe sulla situazione del Napoli. Il punto è: se lui va via, chi prendi?”.













