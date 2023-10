Aerei sull’area nord? Non se ne parla più nonostante l’inquinamento. I sindaci si sono ammosciati e anche i comitati?

99 Visite

Gentile direttore, la città di Marano continua ad essere allegramente sorvolata da mattina a sera dagli aerei in decollo da Capodichino. Il 26 settembre scorso la Gesac comunicava che negli ultimi 4 mesi , con le nuove procedure di decollo, 5000 tonnellate in meno di CO2 erano state riversate sulla città di Napoli. Dimenticando deliberatamente di dire che ora vengono riversate sull’area a nord di Napoli. Tutto questo continua nell’assoluta indifferenza non solo della popolazione, del tutto priva di sensibilità nei confronti di tematiche ambientali o di sicurezza, ma anche degli amministratori locali, assolutamente incapaci di qualunque tipo di iniziativa volta a tutelare la salute dei cittadini. Mi chiedo che fine abbiano fatto poi i vari Comitati di cittadini che la scorsa estate avevano quanto meno fatta sentire la propria voce, e lo stesso sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, unico tra gli amministratori pubblici ad avere dimostrato sensibiltà nei confronti del problema.

Grazie per l’ospitalità e buon lavoro

Ugo Massa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews