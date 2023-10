CAMPI FLEGREI: SINDACO DI BACOLI, ‘STIAMO VIVENDO CRISI SOCIALE ED ECONOMICA’

151 Visite

“La situazione è molto più critica di ciò che si possa immaginare, il tema non è rappresentato soltanto dalle scosse.

L’evacuazione o la non evacuazione non è un’analisi che spetta a noi compiere, ciò che dobbiamo analizzare noi è un altro fenomeno, quello della crisi sociale ed economica che il fenomeno sta producendo sul nostro territorio.

Le agenzie immobiliari segnalano una drastica diminuzione dell’acquisto delle case, degli appartamenti in zona, il turismo ne sta risentendo, abbiamo la richiesta continua di chiusura delle scuole, che sono sicure, perché sono monitorate.

Se la scienza ci conferma che non bisogna evacuare bisogna farlo senza danneggiare economia e turismo”. Così Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, in audizione alla Camera dei Deputati sulla crisi sismica nei Campi Flegrei, aggiungendo che c’è bisogno di rassicurare i cittadini rispondendo in modo concreto alle loro richieste, investendo sul personale con “assunzioni strutturali”.













