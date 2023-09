NAPOLI: TERREMOTO, ACAMPORA (PD): “FARE CONTROLLI SU SCUOLE E OSPEDALI  ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI”

92 Visite

“Dopo la forte scossa di questa notte a Napoli, la preoccupazione dei

cittadini è legittima. L’invito è a riporre la massima fiducia nelle

istituzioni, grazie al sindaco Manfredi per le attività di

monitoraggio e verifica svolte tempestivamente, in sinergia con

Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Ci permettiamo tuttavia di

domandare ulteriori attività di controllo sulle scuole e gli ospedali,

chiedendo all’amministrazione di proseguire anche nei prossimi giorni,

allargando il raggio d’azione all’intero territorio cittadino”. Così

in una nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel

Consiglio Comunale di Napoli.

“In queste ore ho ricevuto decine di segnalazioni, soprattutto dalle

Municipalità 1,5,9 e 10 più vicine all’epicentro – sottolinea Acampora

– ma non poche mi sono arrivate da quasi tutti i quartieri”. Per

questo Acampora ribadisce “totale fiducia negli organismi di pronto

intervento così come nel lavoro prezioso dell’Osservatorio Vesuviano,

ma proprio per questo domando un’attenzione preventiva particolare

verso luoghi delicati come scuole e ospedali, presidi fondamentali che

non devono diventare vittime dell’allarmismo qualora vi fossero nuovi

episodi. Insisto quindi sulla necessità di andare avanti con le

verifiche, anche nei prossimi giorni e in tutti i quartieri della

città, per offrire le più ampie e fondate rassicurazioni”.

#senzasosta #immagiNapoli #GennaroinConsiglio

Gennaro Acampora, Capogruppo PD Comune di Napoli













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews