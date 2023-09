Marano, il sindaco ammette: “Siamo messi male, solo 41 per cento, sulla differenziata. Morra si appella ai cittadini”. Ma i controlli non esistono e non ci sono sanzioni, quindi tutto inutile

220 Visite

Marano: La gestione dei rifiuti a Marano resta una criticità, soprattutto per quanto riguarda lo spazzamento delle strade cittadine e i cumuli di rifiuti che si riscontrano in diverse zone, compreso il centro storico.

Troveremo le soluzioni più opportune, con la collaborazione della ditta che si aggiudicherà la gara – in svolgimento – per il servizio; ma l’andamento della raccolta differenziata dipende tutto da noi cittadini, dal nostro impegno e dalla consapevolezza che abbiamo sul tema. Dal report prodotto dalla GreenLine sull’andamento della raccolta tra gennaio e luglio 2023 risulta (tralasciando i dati qualitativi) che siamo intorno al 41%, francamente troppo poco. Abbiamo bisogno di uno sforzo complessivo della città per raggiungere almeno il 65%, ma ai tanti cittadini che hanno dubbi sull’efficienza del servizio, dico che non è vero che il nostro sforzo di differenziare è inutile, e non è vero che “tanto poi gli operatori mischiano tutto insieme”, come alcuni sostengono: solo per i primi sette mesi del 2023 le cosiddette frazioni valorizzabili quali carta, plastica, vetro, consentiranno al Comune di incassare € 106.360,15 che saranno fondamentali – visto lo stato delle casse comunali – per realizzare qualche intervento di manutenzione.