Furto milionario a Bologna, assolti due napoletani

Furto milionario a Bologna, due clamorose assoluzioni Sagliano Francesco giuglianese classe 81, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, e Scognamiglio Antonio, napoletano classe 1976, erano stati imputati innanzi al Tribunale di Bologna per aver presuntamente commesso un furto dal valore complessivo di un milione 416 mila euro nella città di Bologna, ai danni di una società che si occupava di buono pasto. Secondo gli inquirenti, i due travisati con cappucci e cappelli, forzavano due finestre ed entravano furtivamente nei locali della società sita in Via del Legatore, per trafugare il bottino dall’ingente valore, durante l’orario notturno. A seguito di giudizio ordinario, il Giudice Andrea Gilberti della seconda sezione penale, accogliendo le richieste difensive, ha mandato assolti i 2 imputati per non aver commesso il fatto.