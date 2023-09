Imprenditoria e camorra, divieto di dimora in Campania per i fratelli Cesaro

184 Visite

E’ stato disposto il divieto di dimora in Regione per i fratelli Raffaele e Aniello Cesaro, entrambi imputati per concorso esterno in un procedimento giudiziario per fatti verificatisi nel comune di Sant’Antimo. I due imprenditori, fratelli dell’ex senatore forzista Luigi, erano in precedenza stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’attenuazione della misura cautelare è stata disposta nella giornata di venerdì ma solo oggi se ne è avuta notizia. Aniello e Raffaele sono rinviati a giudizio anche in altri processi. Uno di questi li vede imputati (per corruzione) assieme all’ex sindaco di Marano Mauro Bertini e all’imprenditore edile Angelo Simeoli. L’udienza di questo processo era fissata per oggi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews