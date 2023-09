MARANO, E’ IL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE DEL PRELIMINARE DEL PUC. “BASTA CEMENTO, C’E’ TANTO ALTRO DA FARE: INFRASTRUTTURE E VERDE”

81 Visite

Al teatro Alfieri di via Tagliamento, nel pomeriggio di oggi, il sindaco Matteo Morra e la sua truppa presentano il preliminare del nuovo Puc, acronimo di Piano urbanistico comunale. E’ il piano che può e deve ridisegnare il volto urbanistico della città. Lo strumento mediante il quale si decide cosa fare e dove far sorgere nuovi servizi, verde attrezzato, attività commerciali, scuole, uffici pubblici ed eventuali nuove case. Siamo al preliminare, preparato dai progettisti scelti dall’ex sindaco Visconti e confermati dai vecchi commissari. Non una garanzia, insomma. Il preliminare che abbiamo letto mesi fa non lascia dormire sogni tranquilli a noi e a tanti addetti ai lavori che hanno manifestato, nel corso dei mesi, non poche perplessità. Oggi si farà chiarezza su alcuni punti? Saranno sciolti alcuni nodi, a cominciare dallo spinoso capitolo delle lottizzazioni edilizie? Ce l’auguriamo. Intanto abbiamo già rivolto pressanti appelli al neo sindaco: il Puc può essere ancora modificato prima del completamento dell’iter. Marano è satura di cemento legale e illegale, quindi bisogna darci un taglio e non giocare con le parole. La storia degli indici di edificabilità da diminuire è logora e non regge più. L’interesse pubblico, caro sindaco, viene sempre prima di ogni altra cosa.













