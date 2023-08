MARANO, FURTO IN CASA A VIA ADDA: MARITO E MOGLIE TROVANO I LADRI A FRUGARE TRA I CASSETTI

310 Visite

Ancora furti e ancora irruzioni nelle case del territorio. Ieri, in via Adda, due malviventi si sono introdotti in un’abitazione. Marito e moglie, in quel momento in caso, li hanno trovati all’interno mentre frugavano tra cassetti e mobili. Sono riusciti, tuttavia, a darsi alla fuga portando con sé alcuni monili. Avevano il viso coperto ed erano entrambi muniti di guanti. Indagano i carabinieri della locale compagnia.













