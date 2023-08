Sirene arabe anche per Juan Jesus

65 Visite

L’Al-Shabab FC sarebbe interessato al 32enne difensore brasiliano del Napoli, Juan Jesus. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, il club saudita avrebbe intenzione di formulare un’offerta da 7 milioni di euro per il calciatore partenopeo. Difficile immaginare che la società accetti di privarsi dell’ex centrale di Inter e Roma, ma se la proposta araba dovesse aumentare, non si esclude una possibile riflessione sul futuro del numero 5 della rosa di Rudi Garcia in questa sessione di trattative.













