“Vesuvio ‘e notte”, ultimi due appuntamenti per la kermesse tra vulcano e cielo. Guida d’eccezione l’osservatore delle stelle Paolo Palma

E infine uscimmo a riveder le stelle. Ultimi due appuntamenti tra vulcano e cielo per la manifestazione “Vesuvio ‘e notte” che quest’anno ha celebrato il suo ventennale con una serie di tappe partecipatissime. Grande attesa dunque per la chiusura della kermesse che sposa natura, enogastronomia e astronomia nel magico scenario donato dal gigante dormiente. Gli appuntamenti sono fissati per il 20 e il 27 agosto per percorrere i sentieri di terra e quelli del firmamento insieme alle guide “I Vesuviani” e agli astronomi. Ospite d’eccezione Paolo Palma di “Un salto nel cielo”, giovane appassionato di astronomia, autore di molteplici pubblicazioni a tema stelle e costellazioni che con la sua passione, alimentata anche sui social, organizza da anni serate osservative uniche nel loro genere. Con Palma si potrà passeggiare “nella” volta celeste, imparare i nomi delle stelle, i significati e la mitologia nascosta tra le costellazioni disegnate nella volta celeste.

L’itinerario tra terra e cielo prevede un’escursione nel Parco del Vesuvio, i panorami della Valle dell’Inferno, caldera del Somma-Vesuvio, la passeggiata a pochi passi dal cratere con vista su Pompei e sulla Costiera Sorrentina. L’esperienza di tre ore, organizzata con il supporto di Zeus abbigliamento sportivo e Azienda vitivinicola Sorrentino, culmina al crepuscolo.

Caldamente consigliato, per gli escursionisti, portare con sé un bicchiere che gli organizzatori provvederanno a riempire di vino locale Docg e ad abbinare a un tarallo vesuviano. I partecipanti dovranno rispettare poche ma importanti regole: felpa, scarpe da trekking o ginnastica, colazione a sacco, k-way, torcia, borraccia, telo per sedersi a terra.













