Spazio, la sonda russa si schianta sulla Luna: “Non esiste più”. Era la prima missione dal 1976

Allunaggio fallito. La navicella spaziale russa Luna-25 si è schiantata sul satellite della Terra: a riferirlo è l’Agenzia spaziale russa Roscosmos. Il veicolo spaziale, un robot di atterraggio senza pilota, si è schiantato dopo essere entrato in un’orbita senza controllo. Il lancio all’inizio di questo mese è stato il primo della Russia dal 1976, quando ancora faceva parte dell’Unione sovietica. L’incidente arriva dopo la segnalazione di «un’anomalia» su cui gli specialisti stavano lavorando da sabato.

«Durante l’operazione – spiega l’Agenzia spaziale – si è verificata una situazione anomala a bordo della stazione automatica, che non ha permesso di eseguire la manovra secondo i parametri adeguati». La navicella sarebbe dovuta atterrare sul polo sud della Luna lunedì. Il polo sud lunare è di particolare interesse per gli scienziati dal momento che i crateri polari, permanentemente all’ombra, potrebbero contenere acqua che – sia pur ghiacciata e contenuta nelle rocce – potrebbe essere trasformata in aria e carburante per i razzi. «Le misure attuate il 19 e il 20 agosto per trovare la sonda ed entrare in comunicazione con essa non hanno prodotto risultati. Secondo i risultati dell’analisi preliminare, a causa della deviazione dei parametri di impulso effettivi, diversi da quelli calcolati, la sonda è passata a un’orbita non prevista e ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la superficie della Luna.Le questioni di chiarire sulla perdita di Luna-25 saranno affrontate da una commissione interdipartimentale creata appositamente», comunica l’Agenzia spaziale russa.

L’operazione arriva a 47 anni dall’ultimo lancio. I questo tempo il programma russo Luna-Globe è andato avanti ad accelerazioni e rallentamenti. Le modifiche apportate a obiettivi e strumenti ha ritardato il lancio dell’ultima sonda, già programmato nel 2013 e poi finalmente avvenuto lo scorso 10 agosto dal cosmodromo di Vostochny, quando Luna 25 è stata trasportata nell’atmosfera da un razzo Soyuz-2.1b.













