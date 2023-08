Tassa sugli extra profitti delle banche, Meloni: “L’ho voluta io e lo rifarei”

58 Visite

In un’intervista ai principali quotidiani italiani, la premier si assume la piena responsabilità della decisione sulla tassa per gli extraprofitti delle banche: “La rifarei. È un messaggio che dovevamo mandare. Non c’è alcun intento punitivo nei confronti del sistema bancario”. Sul salario minimo attacca le opposizioni: “La mia impressione è che sul tema si voglia fare politica”. Assicura di non aver “mai pensato a un rimpasto”. E aggiunge: “Penso che gli italiani vedano che il governo sta facendo il massimo”.













