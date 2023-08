MARANO, FAMIGLIE IN VACANZE E BOOM DI FURTI IN CASA. IERI DUE A SAN ROCCO, CITTADINI IMPAURITI E RASSEGNATI

Famiglie al mare e due furti a San Rocco, nella parte iniziale dell’arteria. Ladri scatenati che riescono a portare via monili e gioielli, case a soqquadro. Bottino in via di quantificazione. Indagano i carabinieri. Secondo alcune testimonianze, la banda avrebbe tentato di fare irruzione anche in un altro appartamento, ma il colpo non sarebbe andato in porto. Di seguito la missiva di una nostra lettrice.

La Redazione

Gentile direttore, a Marano ormai è tempo di furti tutti i giorni: mattina, sera, notte, è diventato un schifo. Ieri, in via San Rocco, nei pressi della posta si sono intrufolati in due appartamenti e sono andati via con un bel bottino. I fatti intorno alle 11,30 mentre i proprietari erano al mare. In un caso salendo addirittura dal tetto. L’altro giorno, invece, tre furti di auto al corso Mediterraneo. Non ce la facciamo più. Marano è uno schifo, compiliamo decine di denunce ma poi finisce tutto là. Tante oneste persone rovinate da queste merde. La situazione ormai sta sfuggendo di mano a tutti. Anche il sindaco non dice una parola, non chiede un potenziamento dei controlli. Nulla di nulla.