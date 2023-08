331 Visite

Furto in casa mentre fanno la “pennichella”. E’ accaduto oggi, a Mugnano, in via Pascoli. I “topi” d’appartamento hanno fatto irruzione nelle prime ore del pomeriggio, mentre due coniugi riposano. Marito e moglie non si sono accorti di nulla. I ladri, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Marano, sono riusciti a scappare con svariati gioielli e monili. Bottino: circa 3-4 mila euro.













