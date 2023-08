L’addio a sorpresa di Mancini: “Scelta personale, ringrazio tutti”

76 Visite

“Le dimissioni da c.t. della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020. È stato un onore”: sono le prime dichiarazioni, via Instagram, dell’ormai ex c.t. Roberto Mancini, che ha così ufficialmente chiuso la sua esperienza in azzurro.













