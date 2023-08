Pompei: tenta di rapinare una persona. La Polizia ha arrestato un uomo

78 Visite

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sacra a Pompei, hanno udito delle urla ed hanno visto un uomo con un bastone che minacciava una persona nel tentativo di sottrarle la bicicletta.

I poliziotti hanno fermato il prevenuto trovandolo in possesso di un’asta della lunghezza di circa 60cm e di un pezzo di hashish del peso di 0,6 grammi; inoltre, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha iniziato a dare in escandescenza danneggiando delle sedie e si è scagliato contro gli operatori fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Pertanto, un 43enne di Boscoreale con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata nonché denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione; infine è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.













