Marano, abusi edilizi: a luglio nessuna ordinanza di abbattimento. Nelle ultime settimane (per svariati motivi) la giostra si è fermata, eppure arrivano decine di segnalazioni per molte anomalie

Nessuna ordinanza di abbattimento per abusi edilizi è stata emessa dal Comune nel mese di luglio. Nessuna attività ha dunque rilevato abusi in quel mese. Strano, tenendo conto dei movimenti che da qualche settimana, forse anche di più, si osservano sul territorio. Sono in tanti a segnalarci casi sospetti: da via Marano-Quarto a via Padreterno, da via San Rocco a via Marano-Pianura. La polizia municipale, nel corso dell’ultimo biennio, aveva palesato un deciso cambio di rotto sul fronte del sanzionamento degli abusi. Poi le vicissitudini interne al comando, originate dalle continue dispute legali sul ruolo di comandante, le ferie, le assenze, gli spostamenti di alcuni uomini chiave nella lotta al fenomeno degli abusi, la mancanza di tecnici di supporto, hanno avuto ripercussioni anche sul monitoraggio del territorio. Qualcosa era stato fatto anche sul fronte commerciale, con il taglio di numerose tabelle abusive o ditte interdette per mafia, ma molto resta da fare. Così come in tema di sanzionamento dei ladri d’acqua. Finora, sotto la gestione Morra, sei denunciati in oltre un mese e mezzo. Poco. I problemi vanno affrontati in un modo diverso, non sporadici interventi e controlli. Così serve a ben poco.

Il neo comandante Ferrillo, ad ogni modo, è persona seria e degna, speriamo riesca a recuperare quanto prima il bandolo della matassa e a trovare la chiave per non indebolire ulteriormente il comparto, già privo di molte unità. In questo deve essere sostenuto dall’ufficio tecnico comunale e su questo punto siamo tutt’altro che sereni. Qualcosa non ci quadra, ma speriamo di non sbagliarci: non vorremmo che il ritorno della politica abbia spento (non in Ferrillo) o smorzato gli entusiasmi in tema di ripristino della legalità.













