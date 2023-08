Atletico Marano, novità per la stagione che sta per partire: il progetto ancor più ambizioso

155 Visite

L’associazione sportiva Atletica Marano è ancora alla ricerca di giovani calciatori da inserire nei propri organici. Per la stagione che tra un po’ prenderà il via parteciperemo sicuramente al campionato regionale Under 19. Per questo motivo siamo alla ricerca di atleti nati negli anni 2005-2006 e 2007. Abbiamo preferito, nel periodo che va tra la fine di luglio e la metà di agosto, non promuovere stages. Ne faremo (alcuni) alla fine del corrente mese, consci che molte famiglie e ragazzi si stanno godendo il meritato periodo di ferie e riposo. Possiamo già anticiparvi che per la prossima stagione saranno tre gli allenamenti settimanali. Giocheremo e ci alleneremo ancora una volta al Campo Grillo di Marano. L’Atletico, fondato un anno fa dal giornalista e allenatore federale Uefa B Fernando Bocchetti, è una grande famiglia, dove in primis contano i valori (rispetto, educazione, dialogo e impegno) non solo sportivi. L’anno scorso, come primo anno di attività, ci siamo tolti qualche soddisfazione pur tra qualche inevitabile difficoltà. Quest’anno il progetto è ancor più ambizioso, anche grazie al supporto dei nostri sponsor. Un ringraziamento speciale va al Centro Aktis per la sua straordinaria sensibilità nell’ambito sociale. E un grazie anche alla Martino Assicurazioni e al caseificio Le Grazie per il supporto fornitoci lo scorso anno. Gli interessati agli stages – che non pagheranno alcunché durante l’anno – possono contattare il 3383387653.