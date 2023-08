Barano d’Ischia-Qualiano, emessi quattro Daspo per la rissa di febbraio

51 Visite

Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), per periodi da uno a tre anni, nei confronti di altrettanti cittadini partenopei di età compresa tra i 47 e 53 anni che, in occasione dell’incontro di calcio Barano Calcio-Sporting Village Qualiano dello scorso 9 febbraio presso lo stadio “Luigi di Iorio” di Barano d’Ischia, valevole per campionato under 14, erano stati denunciati per rissa.

In particolare, tra il primo e secondo tempo dell’incontro calcistico, sugli spalti, si era verificato un diverbio tra genitori dei giovani calciatori che degenerava fino a giungere alle vie di fatto.

Infine, un altro provvedimento di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. Daspo “fuori contesto”, è stato irrogato per la durata di tre anni nei confronti di un 47enne napoletano condannato, con sentenza divenuta definitiva lo scorso 23 ottobre, per associazione per delinquere di tipo mafioso.













